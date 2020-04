Lantul de cafenele 5 to go se redeschide pe 5 mai dar pana la cinci locatii vor fi relocate din cauza unor neintelegeri

Lanţul de cafenele 5 to go, brand 100% românesc, a anunţat joi că redeschide toate locaţiile pe 5 mai, în regim de „to go” şi „drive”, compania precizând că nu a pierdut angajaţi, dar că va fi nevoită să mute între trei şi cinci locaţii din cauza unor neînţelegeri privind chiriile, potrivit news.ro.

Toate locaţiile 5 to go vor funcţiona la redeschidere după programul normal, 07:00 – 18:00.

"5 to go, brandul de cafea 100% românesc, redeschide toate locaţiile pe 5 mai, în regim de 'to go' şi 'drive'. În plus, brandul vine şi cu o surpriză pentru toţi consumatorii la redeschidere şi face cinste cu cafea până la finalul anului: la achiziţionarea oricărei cafele espresso, espresso lung sau americano, clienţii vor primi încă una", a anunţat joi compania.

Reprezentanţii companiei spun că vor să ducă vânzările la 50% din normal, în prima săptămână.

„Am aşteptat mult acest moment şi ne bucurăm să anunţăm că redeschidem cafenelele 5 to go într-o zi de 5, cifră de rezonanţă pentru noi, şi am convingerea că vom reuşi să ducem vânzările la 50% din normal, în prima săptămână. Am promis că vom avea pregătit un plan de relansare pentru acest moment şi ne ţinem de cuvânt. Campania 'More coffee - less bucks' vine să susţină acest demers al nostru, prin care vrem să oferim doza dublă de energie clienţilor 5 to go pentru a-şi relua activităţile. Îi asigurăm că ne vom desfăşura activitatea şi de acum încolo în cele mai sigure condiţii atât pentru ei, cât şi pentru angajaţii noştri. Păstrăm toate măsurile de prevenţie implementate până la momentul închiderii cafenelelor, dar adăugăm şi unele noi”, a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.

Utilizarea dezinfectantului pentru mâini în toate locaţiile 5 to go ori de câte ori e necesar, decizia de a servi produsele exclusiv în pahare „to go”, oferirea capacelor şi a paletinelor doar de către barista şi încurajarea clienţilor de a plăti electronic sunt măsurile luate de 5 to go înainte de criză.

"La acestea se adaugă noi măsuri, atât pentru siguranţa clienţilor, cât şi a angajaţilor. Reorganizarea spaţiului şi a timpului petrecut în locaţii e una dintre ele: pentru locaţiile prevăzute cu spaţii de stat s-a luat decizia de a se renunţa la ele iar în funcţie de dimensiunea locaţiilor, se au în vedere următoarele măsuri cu privire la acces: în spaţiile de până în 20 metri pătraţi se va intra pe rând, unul câte unul, iar în locaţiile de 20-40 metri pătraţi, vor avea acces maximum doi clienţi, cu distanţa de siguranţă de 1,5 metri între ei", informează compania.

Şi pentru angajaţi se impun noi măsuri, extra celor de dinainte de închidere: purtarea obligatorie a măştii de protecţie şi a mănuşilor.

„Deşi sunt vremuri dificile, în care puteam pierde angajaţi, acest lucru nu s-a întâmplat şi le mulţumesc că ne-au rămas aproape, că au încredere în noi şi în planurile de relansare pregătite. Ca minus, ar fi nevoia de relocare a 3-5 locaţii, din cauza unor neînţelegeri cu privire la chirii”, a completat Radu Savopol.

Lanţul 5 to go a fost înfiinţat în 2015, iar în prezent a depăşit pragul de 150 de locaţii şi este cel mai mare lanţ de cafenele din Europa de Est, dar şi cea mai accesată franciză din România. Radu Savopol şi Lucian Bădilă sunt fondatorii 5 to go.