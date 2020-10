Lapte de soia, ovaz, migdale, orez, nuca de cocos - care este cel mai bun pentru sanatatea noastra

Oferta de lapte vegetal in supermarketuri este coplesitoare. Aceste alternative se adreseaza persoanelor suferinde de intolerata la laptele de vaca si celor care au preferinte etice sau de alta natura. In plus, toate sortimentele de origine vegetala au un continut mai mic de grasimi saturate (nesanatoase) si calorii, decat laptele animal. Pe de alta parte, acestea contin si mai putine proteine (cu exceptia soia) si calciu (daca nu este adaugat). Unele sunt, de asemenea, bogate in zaharuri ...