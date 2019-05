Larisa, dezvaluiri despre motivul pentru care nu mai apare la ”Puterea Dragostei”! A spus totul despre Adrian

Larisa de la ”Puterea Dragostei” a facut un gest care spune totul despre relatia pe care o are cu Adrian, si el fost concurent al emisiunii moderate de Andreea Mantea.

”Am avut vacanta de Paste in care am venit in Romania. Acasa la mine era Adrian. Atunci mi-am asumat decizia de care, simt eu, atarna viitorul meu”, explica Larisa de la ”Puterea Dragostei. Mai exact, desi totul era pregatit pentru ca blondina sa se intoarca in emisiune, Larisa a spus ”pas” invitatiei facute. ”Am decis sa nu ma mai intorc la ”Puterea Dragostei” pentru a sta langa Adrian. Sa ne cladim relatia, eu cred ca emisiunea, pentru mine, si-a indeplinit scopul. A fost o experienta cu adevarat extraordinara, dar eu mi-am gasit dragostea, pe Adrian. In plus, vreau sa fiu langa el, mai ales ca se pregateste pentru admiterea la facultate, face meditatii, vreau sa ii fiu suport cat mai mult”, ne-a mai spus, in exclusivitate Larisa, fosta concurenta de la ”Puterea Dragostei”.

Mai mult decat atat, recunoaste blondina, acum este fericita. ”Nu pot sa uit ca la emisiunea ”Puterea Dragostei” am avut sansa sa redevin fericita. Asa ca, acum, stau acasa, cu Adrian, sunt bine si astept sa vad ce ne va mai aduce viitorul, impreuna”, a explicat ea.

Larisa si Adrian de la ”Puterea Dragostei” si-au asumat relatia si vor sa o duca la urmatorul nivel

Larisa si Adrian de la ”Puterea Dragostei” si-a asumat relatia si vor sa o duca la urmatorul nivel, cei doi discutand, in repetate randuri, in intimitate, despre casatorie. ”Este un om langa care imi doresc sa experimentez viata la un alt nivel si el stie cel mai bine sa ma invete ce inseamna sa fim o familie pentru ca avem aceleasi sentimente de iubire unul fata de celalalt! Nu m-am gandit pana acum sa ma recasatoresc (dar el inainte de a fi iubitul meu, viitorul meu sot etc., imi este un prieten - iar pentru mine acest lucru este foarte important pentru ca pot vorbi cu el despre absolut orice, fara retineri, si fara sa cred ca ma va judeca) insa noi vorbim destul de des despre acest subiect si cu siguranta se va intampla si nunta!!! Iar cei care ne comenteaza relatia, care este una mult mai profunda decat ceea ce se vede, ar fi indicat sa stie faptul ca o iubire sincera niciodata nu poate fi descrisa prin cuvinte, ci doar timpul imi va dovedi cuvintele spuse acum de mine”, ne-a spus, in exclusivitate, Larisa de la ”Puterea Dragostei” .



Larisa de la ”Puterea Dragostei” a vorbit despre activitatea ei la videochat

”Banii sunt multi. Adica, pentru mine, a fost o luna in care am castigat si 30.000 de dolari. In trei ani, lucrand zi de zi, zece ore, am facut bani multi. Suficient de multi pentru a-mi permite sa imi cumpar un apartament, doua masini, iar in momentul in care am renuntat, sa imi deschid o afacere proprie, un salon de infrumusetare. Si da, am mai ramas si cu bani suficienti...”, recunoaste, franc, Larisa de la ”Puterea Dragostei”. Normal, experienta a schimbat-o suficient si a facut-o sa priveasca altfel barbatii. ”Acum, daca vreau un barbat, il privesc altfel. Vreau sa il cunosc in amanunt, inainte de a intra intr-o relatie cu el. Vreau sa vad daca este capabil sa ma sprijine, daca este stabil. Nu financiar, asta nu ma intereseaza. Dar, emotional trebuie sa fie cu adevarat puternic. Sa poata sa se deschida in fata mea, sa renunte la masti, dar sa fie un adevarat stalp. Nu ma intereseaza, asa cum nu m-a interesat niciodata, sa schimb barbatii... Sa ii am doar, asa, sa nu zic ca nu au fost. Prefer stabilitatea, de aceea nici nu ma arunc intr-o relatie...”, ne-a mai explicat Larisa de la ”Puterea Dragostei”, iar Adrian a trecut testele.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.