Lars Lagerback, selecționer Norvegia: Romania are o echipa cu jucatori tineri foarte buni

Stefan Johansen (28 de ani), căpitanul echipei naționale a Norvegiei, a susținut o conferință de presă, luni, premergătoare meciului cu Norvegia, din preliminariile EURO 2020. Fotbalistul legitimat la Fulham s-a arătat surprins de prezența masivă a copiilor la meciul de pe Arena Națională, relateaza news.ro

De asemenea, mijlocașul a făcut referire și la meciul tur dintre Norvegia și România, disputat la Oslo, scor 2-2, când naționala sa a condus cu 2-0, dar s-a văzut egalată în prelungiri. Elyounoussi și Odegaard au dus scorul la 2-0, în minutul 56, respectiv 70, însă Claudiu Keșeru, cu două goluri venite în minutul 77, respectiv 90+2, a adus un punct României.

“Din meciul tur trebuie să învățăm că o partidă are 90 de minute. La Oslo, am fost dezamăgiți că am obținut doar o remiză, deși am condus cu 2-0. Suntem pregătiți înaintea fiecărui meci, avem toate informațiile, și ne gândim foarte mult la jocul pe care noi îl vom presta. Am aflat abia ieri de faptul că vor fi atât de mulți tineri pe stadion, nu cunoșteam această regulă, e ceva nou pentru mine!”, a spus Stefan Johansen, căpitanul norvegienilor, potrivit frf.ro.

Federația Română de Fotbal a anunțat că 30.038 de copii sub 14 ani și însoțitori s-au înscris pentru a vedea de pe stadion meciul România-Norvegia, care va avea loc marți, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

România şi Norvegia au nevoie de o victorie pentru a rămâne cu şanse reale în lupta pentru calificarea la Campionatul European din 2020.

Clasamentul grupei F de calificare la EURO 2020, după şapte runde disputate:

1. Spania - 19p

2. Suedia - 14p

3. România - 13p

4. Norvegia - 10p

5. Malta - 3p

6. Insulele Feroe - 0p

Toate echipele mai au de disputat trei jocuri în preliminarii. La turneul final se vor califica primele două clasate.