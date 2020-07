Laserul de la Magurele, solicitat de SUA in lupta anti-COVID

Superlaserul de la Măgurele ar putea avea o utilitate în lupta anti-COVID. Celebra Universitate Johns Hopkins din Statele Unite a solicitat o colaborare pentru realizarea unor radiografii revoluționare, ultraperformante, care ar putea releva mult mai bine în ce fel coronavirusul atacă plămânii, de exemplu. „Avem o propunere din partea Universității Johns Hopkins din Statele Unite […] The post Laserul de la Măgurele, solicitat de SUA în lupta anti-COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.