Lashana Lynch, noul 007 al lui James Bond

Zvonurile potrivit carora Lashana Lynch va fi noul 007 in urmatorul film James Bond au inceput sa circule inca din iulie 2019, iar comentariile fanilor au fost de-a dreptul descurajatoare. Nemultumirile se refereau la alegerea unei femei de culoare, in conditiile in care, anterior, au fost alesi doar barbati albi pentru rol.