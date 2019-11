Latin Grammy 2019 - Rosalia, Alejandro Sanz, Camila Cabello, Pedro Capó, Bad Bunny si Juan Luis Guerra, intre marii castigatori ai galei - FOTO

Cântăreaţa spaniolă Rosalia a primit cele mai importante premii la gala Latin Grammy, ediţia a 20-a, care a avut loc joi seară în Las Vegas, potrivit revistei Rolling Stone. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Albumul Rosaliei din 2018 "El Mal Querer" a câştigat la categoriile "Album of the Year", "Best Contemporary Pop Vocal Album", "Best Engineered Album" şi "Best Recording Package". Solista cubaneză Camila Cabello şi cântăreţul spaniol Alejandro Sanz au fost premiaţi la categoriile "Record of the Year" şi "Best Pop Song" pentru colaborarea lor din acest an la "Mi Persona Favorita". Cabello nu a fost prezentă la ceremonie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Artistul dominican Juan Luis Guerra a câştigat "Best Contemporary/Tropical Fusion Album" pentru "Literal" şi "Best Tropical Song" pentru single-ul "Kitipun". Pedro Capó a câştigat "Song of the Year" cu "Calma". Remixul lui cu Farruko a fost desemnat "Best Urban Fusion Performance". Cântăreţul R&B Miguel şi-a prezentat la gală un fragment din "Show Me Love", duet în limba engleză cu Alicia Keys. Artista chiliană Mon Laferte a câştigat trofeul "Best Alternative Album" pentru "Norma". Pe covorul roşu, ea a protestat şi a apărut topless, cu o eşarfă verde - în sprijinul legalizării avortului - având scris pe piept mesajul: "În Chile, ei torturează, violează şi ucid". În timpul discursului, ea a citit un poem chilian scris de un prieten anonim, dedicat celor care rezistă represiunii guvernamentale din Chile. "Chile mă doare", a citit ea. "Mi-ai sângerat prin fiecare venă/ Fiecare lanţ mă apasă/ Te încarcerează". ...