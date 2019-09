Latin Grammy - Rosalía si Alejandro Sanz, cele mai multe nominalizari

Cântăreţii spanioli Rosalía şi Alejandro Sanz au primit cele mai multe nominalizări pentru cea de-a 20-a ediţie a galei premiilor Latin Grammy, care va avea loc pe 14 noiembrie, în Las Vegas. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Latin Recording Academy a anunţat marţi nominalizările, iar cântăreaţa catalană Rosalía a primit cele mai multe selecţii pentru o artistă, 5. De cealaltă parte, Alajandro Sanz a fost nominalizat de 8 ori, la trei dintre ele pentru colaborarea cu solista cubaneză Camila Cabello. Rosalía („Aute Couture”) şi Sanz („Mi Persona Favorita” feat Camila Cabello şi „No Tengo Nada”) îşi dispută trofeul la categoria „Record of the Year” cu Marc Anthony - „Parecen Viernes”, Andrés Calamaro - „Verdades Afiladas”, Vicente García - „Ahí Ahí”, Juan Luis Guerra 4.40 - „Kitipun”, Juanes featuring Alessia Cara - „Querer Mejor”, Juanes featuring Lalo Ebratt - „La Plata” şi Ximena Sariñana - „Cobarde”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Mi Persona Favorita”, proiectul lui Sanz cu Cabello, a fost nominalizat şi la categoriile „Best Pop Song” şi „Song of the Year”. La categoria „Song of the Year” au mai fost nominalizate: „Calma” - cântată de Pedro Capó, „Desconstrução” - Tiago Iorc, „El País” - Rubén Blades, „Kitipun” - Juan Luis Guerra 4.40, „No Tengo Nada” - Alejandro Sanz, „Quédate” - Kany García & Tommy Torres, „Querer Mejor” - Juanes featuring Alessia Cara, „Un Año” - Sebastián Yatra featuring Reik, şi „Ven” - Fonseca. Cel mai bun cântec pop va fi ales dintre „Bailar” - Leonel García, „Buena Para Nada” - Paula Arenas, „Mi Persona Favorita” - Alejandro Sanz & Camila Ca ...