Laude-Reut: De ce media - comunicare - marketing?

Joi, 6 iunie, a avut loc ceremonia de absolvire a cursurilor de media, comunicare, marketing, clasele 9, 10, 11. Festivitatea s-a desfasurat la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA), in virtutea parteneriatului pe care Complexul Educational Laude-Reut il are, in ultimii 7 ani, cu Facultatea de Comunicare si Relatii Publice (FCRP) din aceasta institutie academica.