Laudele si criticile aduse albumului vizual Black Is King al cantaretei Beyoncé

Albumul vizual "Black Is King" al cântăreţei americane Beyoncé a fost lansat online vineri pe platforma Disney+. Lăudat pentru că omagiază cultura comunităţii de culoare, a fost şi criticat pentru viziunea distantă faţă de Africa, scrie AFP, potrivit news.ro.

Filmul însoţeşte albumul "The Lion King: The Gift", lansat în iulie 2019 şi inspirat de "The Lion King", live-action după producţia clasică a studioului Disney.

Este o poveste care reia tema din "The Lion King", punând în scenă un tânăr angajat într-un parcurs iniţiatic.

Beyoncé a făcut un proiect ambiţios din punct de vedere estetic, lăudat de critică.

Jude Dry, de la site-ul IndieWire, a adus un omagiu filmului, "saturat de efecte vizuale uluitoare".

În contextul mişcării născute în urma morţii lui George Floyde, proiectul, axat pe moştenirea comunităţii de culoare, are o rezonanţă amplă.

"Black Is King" este o prezentare uneori penetrantă a artiştilor africani a căror activitate se combină strălucit cu cea a americanilor care au rădăcini pe continent", a scris John DeFore de la The Hollywood Reporter.

Beyoncé i-a invitat în proiect pe nigeriana Yemi Alade, sud-africana Busiswa sau artistul ghanez Shatta Wale, care sunt mai vizibili aici decât pe albumul muzical dominat de vedete americane.

Dar unii au criticat "wakandificare" folosit de cântăreaţă cu referire la Wakanda, regat imaginar situat în Africa unde are loc acţiunea filmului şi a benzii dessenate "Black Panther".

Artista originară din Houston are, potrivit criticilor săi, a oferit o viziune deformată şi amestecată a Africii.

"Poate să-i spună cineva lui Beyoncé că Africa nu are o singură cultură şi că noi suntem oameni normali?", a scris pe Twitter nigerianul Kaye Vuitton.

"Există lucruri mai urgente decât să te superi pe o femeie afro-americană care foloseşte mijloacele sale pentru a pune întrebări, a explora şi a interpreta artistic o manieră de a completa golurile din identitatea ei", a scris în cotidianul britanic The Independent, Timeka Smith, activistă pentru egalitatea rasială.