Laura Andresan a aflat ce sex are bebelusul! Grasu XXL: "Este un copil programat"

Grasu XXL si Laura Andresan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ”Profa de sex” s-a dat de gol ca este insarcinata dupa ce a fost vazuta la un targ cu produse pentru bebelusi. Acum, iubitul ei, Grasu XXL, a dezvaluit si sexul copilului! Dupa 10 de ani de relatie, Laura Andresan si Grasu XXL s-au decis sa faca un copil, iar vestea cea mare nu a fost facuta publica decat atunci cand burtica de gravida a Laurei a fost plimbata la un targ dedicat produselor pentru bebelusi. Foarte grijuliu, in spatele ei a stat tot timpul iubitul ei, care si-a luat foarte in serios rolul de tata. Cei doi au dezvaluit si sexul copilului. “Ce sa zic, sunt mosnegut de acum! Voi fi tata! O sa avem o fetita! Nu am hotarat inca numele”, a declarat a ...