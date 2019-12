Laura Codruța Kovesi, portret angelic in Financial Times: dezvaluiri din tinerețe și inceputurile carierei

Vor fi necesare eforturi deosebite pentru a face Parchetul Uniunii Europene să devină o instituție capabilă să protejeze interesele financiare ale UE, dar dacă faci ceea ce știi că este bine, moral, legal, nicio înfrângere nu este definitivă, afirmă procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi.

"Acum treizeci de ani, eram o adolescentă care juca baschet într-un orașel din România. Visam să câștigăm campionatul național - și apoi am câștigat campionatul național. Apoi, am visat să joc la echipa națională a României și am făcut-o", povestește șefa Parchetului European, într-un material publicat în Financial Times.

"Mi-a plăcut mult sportul, competiția, fairplay-ul și munca în echipă, tenacitatea necesară pentru realizarea unui vis", subliniază magistratul român.

"Acum am 46 de ani și de mai bine de jumătate din viață am fost procuroră. Când am fost inițial numită, în 1995, bărbații dominau sistemul judiciar. Unul dintre primele lucruri pe care le-am auzit când am început să lucrez a fost că «Parchetul nu este pentru femei»", afirmă Kovesi, adăugând: "Dar nu eram una care să fie descurajată sau să renunț. Anii cât am practicat sport mă învățaseră că munca, curajul și urmărirea continuă a excelenței pot depăși orice prejudecată. La 33 de ani, am devenit procurorul general al României".

Kovesi mai povestește că în momentul numirii nu era doar foarte tânără, ci și prima femeie care deținea această funcție, iar "spre surprinderea tuturor, am reușit să închei nu unul, ci două mandate" în fruntea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În 2013, Kovesi devine procurorul-șef al DNA, o structură specializată pentru combaterea corupției la nivel înalt.

"Investigațiile noastre au contribuit la creșterea gradului de conștientizare a gravității corupției din România. Când politicienii au încercat să schimbe legislația pentru a afecta lupta anticorupției, sute de mii de români au protestat pe străzi pentru a-și arăta sprijinul pentru această luptă și pentru statul de drept", explică fosta șefă DNA.

"Și mai important, am demonstrat că instituțiile românești pot lucra eficient și legal. Dar mai presus de toate, am arătat că este posibilă înfrângerea corupției", subliniază Kovesi.

"Totuși, a existat multă rezistență. Un întreg sistem, format din politicieni și oameni de afaceri care s-au simțit amenințați și erau hotărâți să-și mențină controlul asupra resurselor publice, a fost mobilizat (...) întreg sistemul de justiție s-a confruntat cu atacuri incredibile, de la dezinformări defăimătoare la angajarea unor companii străine specializate în intimidare și hărțuire", spune procurora, amintind și de episodul demiterii sale în iulie 2018, în pofida opoziției președintelui.

Kovesi a devenit luna trecută șefa Parchetului European, o nou înființată instituție europeană care are rolul de a ancheta suspiciunile de fraudă cu fonduri UE.

"Va fi nevoie de un efort deosebit din partea tuturor celor implicați pentru a crea o instituție înfloritoare, în care cetățenii europeni au încredere, capabilă să protejeze interesele financiare ale UE și să contribuie la aplicarea legislației europene", explică procurorul-șef european.

"A trecut mult timp de când jucam baschet într-un orășel din România. Multe lucruri s-au schimbat, dar, pe de altă parte, nimic esențial cu adevărat. Dacă faci ceea ce știi că este bine, moral, legal, dacă ai un scop corect și nobil, nicio înfrângere nu este definitivă", conchide Laura Codruța Kovesi.