Laura Codruța Kovesi pulverizeaza CCR: Motivarea CEDO este clara și categorica

Fosta șefă DNA Laura Codruța Kovesi a declarat marți, la Digi24, că din motivarea CEDO reiese „clar și categoric” că CCR i-a limitat dreptul de a contesta revocarea sa din funcție.

- Cum ati primit decizia CEDO?

- Este vorba de o chestiune de principiu pentru care eu m-am batut si am primit aceasta veste ca o victorie, atat una personala cat si ca una a sistemului de justitie, dar si o victorie a principiilor in fata nedreptatii

- Cine v-a limitat dreptul de a contesta revocarea?

- Nu trebuie sa arat eu cu degetul, cred ca motivarea CEDO este extrem de clara si categorica si unul din motivele pentru care am castigat se bazeaza pe faptul ca in decizia CCR prin care eu am fost revocata din functie, CCR a limitat dreptul meu de a merge in fata unui complet de judeata si de a contesta masura revocarii. In motivarea CCR scria ca as putea ataca decretul doar pe conditii de legalitate.

- Ce credeti ca o sa raspunda CCR?

- Nu mă intereseaza ce spune CCR, ce spune CCR au spus in motivare. Pe mine ma intereseaza ce a zis CEDO.

