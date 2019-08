Laura Codruta Kovesi – de la baschet la lupta anticoruptie

Nu se cunosc foarte multe lucruri despre cea mai puternica femeie din Romania, Laura Codruta Kovesi. Nu-i place publicitatea si apreciaza munca.

Desi i s-a spus de la inceput ca „Procuratura nu-i pentru femei“ si ca repartizarile in functii se faceau in favoarea barbatilor, Kovesi a ajuns sa conduca Directia Nationala Anticoruptie, cea mai respectata institutie din Romania. 59,8% dintre romani au incredere multa si foarte multa in DNA in 2016 conform Inscop.ro.

Laura Codruta Kovesi a fost prima femeie procuror-general din Romania la doar 33 de ani. Cel ma putin cunoscut lucru despre sefa DNA este faptul ca a fost baschetbalista in adolescenta, ajungand chiar vicecampioana europeana in 1989 cu echipa nationala de baschet feminin-cadete a Romaniei.

Kovesi lucreaza de ani buni intr-un mediu predominant masculin si crede ca “trebuie sa faci un efort mai mare sa dovedesti ca esti la fel de competitiva ca ei”. Nimeni nu credea ca va reusi, nici macar prietenii ei.

In 2012, Traian Basescu a decorat-o pe Laura Kovesi cu Ordinul National “Steaua Romaniei”. Kovesi a primit diverse distinctii si premii si din afara tarii, Premiul „Femei curajoase din Romania” din partaea ambasadei SUA si Legiunea de Onoare din partea Republicii Franceze.

