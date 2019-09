Laura Codruta Kovesi, desemnata procuror-sef al Parchetului European. COREPER nu a tinut cont ca este cercetata penal

Laura Codruta Kovesi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Laura Codruta Kovesi a fost desemnata procuror-sef al Parchetului European, in urma votului din COREPER. Consiliul UE a votat pentru numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european. Premierul Viorica Dancila, dupa ce si-a depus candidatura la prezidentiale: ''Avantajul meu este ca iubesc oamenii'' Au fost 17 voturi ”pentru”, din totalul de 22. Urmeaza si un vot in Consiliul European. Reamintim, Laura Codruta Kovesi este judecata pentru marturie mincinoasa, abuz in serviciu si luare de mita. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. cor ...