Laura Codruta Kovesi si alte 180 de persoane, blocate 19 ore pe un aeroport din Belgia: ”Nu am avut niciun contact cu Wizzair, nu ni s-a raspuns la telefon”

Intamplare halucinanta pe aeroportul din Liege, Belgia. Potrivit informatiilor g4media.ro, o cursa a companiei aeriene Wizzair a fost blocata timp de 19 ore. Nu mai putin de 181 de persoane, printre care si Laura Codruta Kovesi, au fost nevoite sa indure atatea ore de asteptare, avionul urmand sa plece, la ora 11.00, catre Cluj-Napoca.

Unul dintre pasageri a declarat, pentru sursa citata mai sus, ca niciun reprezentant al companiei aeriene Wizzair nu i-a contactat pe pasageri si nimeni din cadrul companiei nu a raspuns la telefon.

”Nu am avut nici un contact cu Wizzair, nici un reprezentant nu a fost alaturi de noi, nu ni s-a raspuns la telefon”, a declarat respectivul pasager.

Cursa W63352 ar fi trebuit sa decoleze de pe aeroportul Charleroi joi, la ora 15.55, insa – dupa mai multe ore de amanari – pasagerii au fost transbordati pe un aeroport cargo din Liege.

Explicatie incredibila: ”Pilotii au depasit numarul de ore”

Din informatiile transmise de pasagerul care a acuzat reprezentantii companiei Wizzair ca nu au tinut legatura – 19 ore – cu pasagerii, reiese ca ultima intarziere a avionului a fost consemnata la 10:40, apoi a urmat transferul pasagerilor catre aeroportul din Liege. Explicatia ar fi fost aceea ca pilotii avionului au nevoie de odihna… pentru ca au depasit numarul de ore.

”Suntem la aeroportul din Liege, trebuia sa pornim din Charleroi la ora patru ieri seara. Zborul a fost intarziat mai multe ore. Ultima intarziere a fost la 10.40, apoi am fost transferati pe aeoprotul din Liege, care este Cargo, nu civil. Avionul a sosit la miezul noptii, la 12 jumatate, unu dar dupa ce a ajuns am fost informati ca zborul a fost anulat. Motivul a fost ca pilotii aveau nevoie de odihna pentru ca au depasit numarul de ore. Nu am inteles de ce au fost trimisi. Am fost lasati apoi aici peste noapte, ni s-au promis un anumit numar de locuri la hotel”, a declarat pasagerul pentru g4media.ro .

Laura Codruta Kovesi a ramas pe aeroport, alaturi de ceilalti pasageri

Pasagerul mai spune ca reprezentantii companiei Wizzair au fost de negasit, chiar daca s-a incercat contactarea lor prin intermediul telefoanelor. Au fost trimise doar email-uri automate de catre compania aeriana. Laura Codruta Kovesi s-a solidarizat, la randul sau, cu ceilalti pasageri si nu a acceptat ideea de a merge la un hotel.

”Pana la urma 26 de persoane din cele 180 au mers la hotel, dar din cate am inteles de la doamna consul au fost nevoiti sa plateasca dansii din buzunar urmand sa fie decontati de companie. Restul de persoane, circa 150, au ramas pe aeroport. Ni s-a promis ca vom pleca azi la ora 11, dar nici una din aceste surse nu este Wizzair. Nu am avut nici un contact cu compania, nici un reprezentant nu a fost alaturi de noi, nu ni s-a raspuns la telefon, indiferent de unde. Pana la urma, singurele surse de informatii au fost email-urile automate trimise de Wizzair. Doamna Kovesi este alaturi de noi, a fost foarte solidara. Nu a acceptat ideea de a merge la un hotel, a ramas printre noi si ne-a sustinut cel mai mult. Am mentinut spiritul pozitiv. A dormit mai putin de o ora, o ora jumatate”, a mai declarat respectivul pasager.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.