Laura Dern a castigat premiul BAFTA la categoria cea mai buna actrita in rol secundar

Laura Dern a câştigat premiul BAFTA la categoria cea mai bună actriţă în rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula ''Marriage Story'', în regia lui Noah Baumbach, duminică seara la Londra în cadrul celei de-a 73-a ediţii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, informează EFE, potrivit Agerpres.

La aceeaşi categorie au mai concurat actriţele Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit"), Florence Pugh ("Little Women"), Margot Robbie ("Bombshell") şi Margot Robbie ("Once Upon a Time... in Hollywood").

În 2019, trofeul în această categorie a fost câştigat de actriţa Rachel Weisz, pentru interpretarea din filmul "The Favourite'', în regia lui Yorgos Lanthimos.



Cea de-a 73-a ceremonie de decernare a premiilor se desfăşoară la Royal Albert Hall din Londra şi este prezentată de Graham Norton.