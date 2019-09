Jurassic Park google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorii Laura Dern, Jeff Goldblum si Sam Neill vor reveni in lumea dinozaurilor, in „Jurassic World 3”, care va fi produs de Steven Spielberg si Colin Trevorrow. Cei trei, care au jucat in primul „Jurassic Park” (1993), isi vor relua personajele in al treilea capitol „Jurassic World” realizat de Universal Pictures si Amblin Entertainment, scrie Variety. Dern va fi Dr. Ellie Sattler, Neill il va portretiza pe Dr. Alan Grant si Goldblum va reveni ca Dr. Ian Malcolm. Colin Trevorrow va fi din nou regizor, iar Chris Pratt si Bryce Dallas Howard vor face parte din distributie. J.A. Bayona va regiza episoade din serialul „Lord of the Rings” Steven Spielberg si ...