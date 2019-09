Laura Nicoletta Vasilescu, handbalista romana care recunoaste ca e gay: Te iubesc neconditionat - FOTO

Laura2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Laura Vasilescu a devenit prima handbalista romana care isi asuma public faptul ca este gay. Laura Nicoletta Vasilescu a jucat pana la finele sezonului trecut in Germania, la HSG Bad Wildungen, iar recent a publicat mai multe fotografii pe retelele de socializare alaturi de iubita ei, Steffi Sauer, impresara in lumea showbiz-ului. Laura a postat mai multe poze cu ocazia zilei de nastere a lui Steffi si un mesaj de dragoste. „La multi ani! Sa iti pastrezi mereu zambetul, sa razi cu ochii in fiecare zi, sa fii sanatoasa! Viitorul este al nostru. Te iubesc neconditionat”, a fost mesajul romancei. Campionatul de handbal feminin ia startul in weekend. Cum arata prima etapa Dezvaluirea Laurei ...