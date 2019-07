Laura Vicol, prietena regretatului Razvan Ciobanu, declaratii soc: "Probele toxicologice nu au iesit"

Astazi au avut loc noi audieri in cazul mortii lui Razvan Ciobanu. Imediat dupa, avocata Laura Vicol, prietena regretatului designer, a facut declaratii cu privire la felul in care decurge ancheta si ce s-a mai aflat intre timp.

Laura Vicol sustine ca deja incep sa se lege lucruri, iar adevarul va iesi la iveala. De asemenea, avocata a declarat ca inca nu a iesit raportul toxicologic, iar intre timp a fost analizat si telefonul lui Razvan Ciobanu, de unde au fost luate alte probe.

"Au fost mai multe persoane, cele care au avut legatura cu el si ar putea sad ea detalii cu privire la ultimele clipe de viata. Se face o ancheta, greu, dar se face. Ar periclita grav ancheta daca v-as spune ora (n.r. ora mortii). Incep sa se lege lucruri, asta e parerea mea. Adevarul intotdeauna iese la iveala. Indiferent cat vrei sa ascunzi niste lucruri, vor iesi la iveala. Vom vedea si ce audieri se mai fac. Probele toxicologice nu au iesit. Probabil e vara si toata lumea e in concediu. Au fost vehiculate in presa informatii despre cinci substante... nu. Am aflat si de acolo, da (n.r. din telefon)", a spus avocata Laura Vicol.

Reamintim ca Razvan Ciobanu a fost gasit fara suflare, in dimineata zilei de luni, 29 aprilie, dupa ce s-a izbit cu masina de pomii aflati in afara carosabilului ce lega orasul Navodari de comuna Sacele, din judetul Constanta. Ancheta este in plina desfasurare, fiind lansate in mediul online o sumedenie de ipoteze, foarte putine confirmate pana acum. ac

