lauraadamache.ro: Ardei umpluti, reteta traditionala de ardei grasi umpluti cu carne

Ardei umpluti cu carne, atat trebuia sa ne spuna mami si deja dadeam buzna in bucatarie sa vedem cat mai dureaza pana sa ne asezam la masa. Zilele trecute am avut norocul sa gasesc niste ardei medii, perfect potriviti pentru reteta de ardei grasi umpluti. Am trecut si pe la macelarie si am cumparat carne de porc nu foarte grasa, tocata pe loc, si, in cateva ore dupa ce m-am intors acasa, bucataria mea era invadata de aroma inconfundabila a ardeilor umpluti.Tatal meu era fan ardei umpluti de post cu orez, morcovi, ceapa si ciuperci, dar eu si fratele meu ne dadeam in vant dupa cei umpluti cu carne. Mami folosea carne de porc pentru ardei, uneori o combina cu carne de vita tocata, important pentru aceasta reteta este sa nu folosim carne foarte grasa, proportia ar fi undeva la 80% carne si 20% grasime pentru niste ardei umpluti gustosi.Reteta de ardei cu sos este deosebit de simpla, important este sa folosim ingrediente de cea mai buna calitate. Nu va recomand sa cumparati carne deja tocata, cel mai bine cumparam carne proaspata si o tocam acasa sau cerem sa sa fie tocata pe loc, asa stim exact ce punem in ardeii nostri umpluti. Ardeii grasi trebuie sa fie medii, daca ii aveti in gradina sau ii gasiti in piata, sunteti mai mult decat norocosi, sigur vor avea un gust absolut minunat.600 g carne tocata porc, nu foarte grasa7 ardei grasi medii1 ceapa alba medie50 g orez cu bob rotund + 4 linguri apa1 lingura rasa marar tocat1 lingura rasa patrunjel tocat1 lingurita sare1/2 lingurita mica piper