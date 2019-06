lauraadamache.ro: Biscuiti cu capsuni si ciocolata

Nu sunt foarte aratosi acesti biscuiti cu capsuni, dar sunt cei mai fragezi si aromati din cati am facut si gustat pana acum! Dimineata m-am trezit fara niciun dulce pentru micul dejun si pentru ca aveam niste capsuni in frigider, m-am apucat sa fac acesti biscuiti rapizi si fragezi. In 5 minute au fost gata, i-am pus la copt si peste alte 15 minute, gata micul dejun. Cand s-a trezit sotul meu, biscuitii se racisera si erau gata de mancat.Deja sunt amintire, dar maine ii fac din nou. Sper sa mai gasesc capsune la fel de parfumate ca acestea. Eu ador prajiturile cu capsuni, vara este imposibil sa nu fac cel putin o data pe saptamana ceva bun cu aceste minunate fructe. Printre retetele mele preferate cu capsuni, se numara Prajitura cu capsuni si Tarta cu crema de vanilie si capsuni.Eu am folosit niste bobite de ciocolata neagra, dar sigur puteti sa le inlocuiti cu bucatele de ciocolata neagra, alba sau cu lapte. Si daca nu mai gasiti capsuni, cred ca ies la fel de bine cu mure, fragi, afine, bucatele mici de caise sau piersica. Foarte simplu de facut sunt acesti biscuiti de casa cu capsuni, sunt o idee excelenta pentru orice moment al zilei, pentru picnic, pachetelul de serviciu si pentru musafirii anuntati pe ultima suta de metri.200 g faina1 ou mediu50 ml ulei de floarea soarelui100 g zahar tos fin4 g praf de copt150 g capsuni + 3 capsuni pentru decor60 g bobite de ciocolata1 varf cutit sare1 lingurita coaja rasa de lamaie (optional)Mod de preparare: lauraadamache.ro