lauraadamache.ro: Biscuiti cu seminte de pin si ciocolata

Acesti biscuiti cu ciocolata si seminte de pin sunt printre cei mai deliciosi biscuiti pe care i-am facut pana acum. Eu am o slabiciune pentru samburii de pin! Imi place la nebunie gustul lor atat in retetele dulci, cat si in cele sarate.Printre retetele preferate cu seminte de pin se afla si Tarta Bunicii (Torta della nonna), o minunatia de desert! Tarta este cu aluat fraged, crema de vanilie si, bineinteles, seminte de pin (vezi reteta aici).Reteta de biscuiti cu seminte de pin este foarte simpla si rapida. Pentru ca se apropie sarbatorile de iarna, sunt o idee excelenta pentru un cadou sau un desert original si gustos de Craciun.Pentru aceasta reteta de biscuiti, am folosit ciocolata cu lapte, mi se pare mult mai potrivita decat ciocolata amaruie. Am preparat aluatul de biscuiti la robot, dar, foarte usor putem sa il preparam manual.Veti observa ca in reteta mea de biscuiti, am macinat ciocolata si semintele de pin la robot. Pentru ciocolata, puteti inlocui robotul cu o razatoare cu gauri mici, iar samburii de pin pot fi tocati foarte foarte marunt cu un cutit. Deci, cu robot sau fara, incercati neaparat aceasta reteta, nu va pot spune cat sunt de fragezi acesti biscuiti cu seminte de pin.Desi sunt divini cu samburi de pin, puteti face acesti biscuiti fragezi cu migdale sau nuci, aceeasi cantitate.Untul pentru aluat trebuie sa fie gras, cu 80% grasime. In acest fel biscuitii nostri se vor topi in gura.Nu sunt deloc ieftine aceste seminte, dar sunt atat de gustoase si sanatoase! Merita sa le introducem in preparatele noastre. Iata cateva sugestii pentru semintele de pin.Semintele de pin, alaturi de uleiul de masline, parmezanul, usturoiul si busuiocul, sunt baza faimosului pesto alla genovese, unul dintre cele mai cunoscute sosuri pentru paste.Gustul delicat al semintelor este perfect potrivit pentru preparatele de patiserie (prajituri, biscuiti, tarte), dar si in retetele de inghetata.Semintele de pin se impaca minunat cu stafidele, in deserturi, dar si in retetele sarate. In curand o sa va propun o reteta inedita in care avem seminte de pin, stafide si…hamsii. Da, da, hamsii. Este una dintre salatele mele preferate, are un gust unic!