lauraadamache.ro: Briose cu mere

Pe langa faptul ca sunt foarte dragalase, aceste briose cu mere sunt atat de pufoase, se topesc in gura! Eu ador orice desert cu mere, simt ca intr-adevar a venit toamna cand coc o prajitura pufoasa cu mere sau o placinta.Acest aluat cu drojdie pentru briose se face foarte simplu, iar umplutura nu va mai spun cat este de gustoasa. Sa fiti atenti sa nu o mancati in timp ce o pregatiti, eu am reusit sa ma opresc dupa o lingura, dar sa stiti ca mi-a fost foarte greu.Bunica ne facea ceva asemanator, bine, nu aveau acelasi aspect, era sub forma de colac umplut cu mere. Imi placea atat de mult, mereu imi frigeam limba pentru ca nu aveam rabdare sa se raceasca. Astazi am patit acelasi lucru cu aceste briose umplute cu mere. Miroseau atat de imbietor, incat nu m-am abtinut si am mancat o briosa pufoasa fierbinte! O minune de gust, sa le incercati, dragilor, or sa va placa sigur!Noul meu prieten, robotul Calypso 1500 HPM-L1500DC, m-a ajutat sa framant aluatul. Cat timp robotelul framanta, m-am ocupat de prepararea umpluturii de mere. Deci in cca 30 de minute, aveam aluatul de briose pus la dospit si umplutura de mere gata pregatita. Nu mi-a ramas decat sa astept sa dospeasca aluatul si sa formez aceste mere pufoase din aluat.M-am indragostit pe loc de culoarea acestui robot. Pe langa aspect, robotul Calypso 1500 are o putere de 1500W, un bol metalic de 5,5 l, 6 viteze + Pulse, angrenaje metalice, tel din inox, paleta si carlig din aluminiu turnat, accesoriu masina de tocat inclus si iesire pentru accesoriu blender.Este un robot stabil, silentios, intr-un cuvant isi merita pretul. Chiar sunt foarte incantata de acest nou aparat de la Heinner!Incearca si reteta de biscuiti cu mere! Sunt fragezi si se fac foarte simplu.