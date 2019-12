lauraadamache.ro: Bruschette cu sfecla si pasta de macrou

Reteta de bruschette cu sfecla si macrou este atat de simplu de facut! De ceva timp am inceput sa ma indragostesc de sfecla rosie. Ani de zile nu am putut sa ma ating de ea, stiam ca este sanatoasa, dar efectiv nu ii suportam gustul.Aceste bruschette cu sfecla si pasta de macrou cu hrean sunt atata de gustoase! Nu va pot spune cat de mult mi-a placut combinatia dintre sfecla usor dulce, hreanul iute si macroul file Lotka, in ulei de floarea soarelui. Daca o sa incercati aceasta reteta sunt sigura ca o sa va placa.Noi am mancat dimineata aceste bruschette delicioase, dar sunt excelente chiar si la pranz sau la cina.Se fac atat de simplu, in maxim 10 minute le avem pe masa. Si daca va doriti un gust deosebit, va recomand o paine integrala cu maia pentru aceste bruschette.Mai multe retete cu macrou va asteapta aici.Timp preparare20minutesTimp coacere5minutesCalorii278kcalBruschette cu sfecla si pasta de macrou, o gustare simpla pentru micul dejun.4 felii paine integrala cu maia1 conserva file macrou Lotka, in ulei de floarea soarelui (115 g)100 g creme fraiche/smantana fermentata 30% grasime½ lingurita coaja de lamaie rasa1 lingurita zeama de lamaie2 lingurite hrean ras fin150 g sfecla rosie fiarta1-2 lingurite patrunjel ras1 lingura ulei de maslinesare