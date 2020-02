lauraadamache.ro: Ceafa de porc la cuptor cu rosii

Ceafa de porc la cuptor cu rosii este una dintre retetele mele preferate cu carne de porc. La gratar este o nebunie de gust, mai ales daca o frigem pe gratarul cu lemne, dar si la cuptor putem face o ceafa de porc suculenta si frageda.Acum multi ani, cand mergeam cu parintii mei la munte, ceafa de porc nu lipsea de pe gratar, dar stiti ce imi placea mie cel mai mult? Friptura de porc cu cartofi la disc! Cat de frageda iesea, iar de cartofi nu mai zic. Dar sa ne intoarcem la reteta de astazi, ceafa gatita la cuptor.Chiar nu este deloc complicata aceasta reteta cu felii de ceafa de porc, dar ca sa obtinem un gust delicios, ne trebuie o carne de calitate, deci multa atentie de unde o cumparati. Cel mai bine mergeti intr-o macelarie si cereti ca feliile de ceafa sa fie taiate pe loc, au un gust mult mai bun decat carnea deja taiata si ambalata in cutii de plastic.Ce gatim din ceafa de porc?Ceafa de porc in bucata intreaga este friptura mea preferata la cuptor! Datorita grasimii din aceasta piesa de carne, friptura la cuptor iese frageda, suculenta si are un gust minunat.Sigur ca ceafa la gratar este preferata tuturor, nu-i asa? Cum sa nu facem vara un gratar cu ceafa de porc? Deci, da, aceasta este alegerea cea mai potrivita pentru un gratar savuros.Ceafa de porc la cuptor, desi nu atat de populara, va garantez ca este minunata! Sper mult sa incercati aceasta reteta cu rosii, eu zic ca o sa va placa sigur.Portii2Timp preparare10 minuteTimp coacere25 minuteCalorii400 kcal2 bucati ceafa de porc2 rosii medii / 8 rosii cherry2 lingurite rase oregano/cimbrusarepiper1 lingura ulei de masline