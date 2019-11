lauraadamache.ro: Chebureki (placinte rusesti cu carne)

Originea placintelor Chebureki

Chebureki, placintele rusesti cu carne, sunt absolut minunate! Nu sunt deloc dietetice, dar sunt atat de gustoase, incat merita sa le preparam din cand in cand.Aluatul acestor placinte cu carne nu contine nici drojdie, nici praf de copt si, daca sunteti in post sau vegetarieni, va dau o veste buna! Aluatul contine doar faina, apa, ulei si sare, iar umplutura poate contine doar legume.De chebureki ma leaga multe amintiri. Tati ne facea intotdeauna reteta clasica, cu carne si ceapa si, chiar daca insista sa asteptam sa se raceasca putin, noi nu aveam rabdare, le mancam intotdeauna fierbinti. Cat erau de gustoase aceste placinte cu carne!Dar ce sunt aceste minunate placinte Chebureki? Desi au originea in Crimeea, Chebureki sunt foarte populare in Rusia, in tarile caucaziene si in tarile care apartin CSI (Comunitatea Statelor Independente). Popularitatea acestor placinte crocante cu carne a crescut dupa ce autoritatile sovietice au permis libera circulatie, pe teritoriul URSS, a tatarilor din Crimeea.In tarile caucaziene, placintele pot avea o umplutura diversa, cum ar fi sunca si cascaval, legume sau umpluturi dulci.Umplutura clasica a placintelor Chebureki este compusa dintr-un mix de carne cruda tocata de porc si vita, ceapa, sare, piper si patrunjel. Carnea este framantata cu apa pana cand devine pufoasa. In acest fel placintele Chebureki vor avea o umplutura suculenta si un invelis irezistibil de aluat crocant.Reteta este foarte simpla, iar placintele se pot servi atat calde, cat si reci. Le puteti pastra in frigider, pentru cca 2-3 zile, iar daca doriti, le puteti reincalzi in cuptor pentru cateva minute.Daca va plac placintele, va recomand si reteta de placinte rapide la tigaie cu sunca si cascaval. Sunt delicioase si foarte simplu de facut.– Placinte cu carne tocata si ceapaPortii10Timp preparare30 minuteTimp prajire30 minuteCalorii480 Kcal400 g faina50 ml ulei de floarea soarelui/arahide200 ml apa1 lingurita rasa sare300 g carne tocata porc200 g carne tocata vita1 ceapa alba medie100 ml apa2 linguri patrunjel tocat marunt1 lingurita rasa sare1/2 lingurita piperulei de floarea soarelui pentru prajit (cca 300 ml)