lauraadamache.ro: Chec cu nuci, cafea si ciocolata

Chec cu nuci, cafea si ciocolata, cel mai bun desert pentru micul dejun. Reteta chec pufos cu nuci, simpla si rapida. Ingrediente si mod de preparare chec cu ciocolata, nuci si cafea.Nu stiu voi cum sunteti, dar checurile mi se par cele mai gustoase preparate dulci pentru micul dejun. Iubesc checurile din copilarie, mami ne facea aproape in fiecare saptamana un chec pufos pe care il mancam dimineata, cu ceai sau lapte, iar in pachetelul pentru scoala gaseam mereu cate doua felii de chec.Astazi va propun o reteta de chec cu nuci, cafea si ciocolata. Este atat de gustos si aromat acest chec! Daca va plac nucile, cafeaua si ciocolata, trebuie sa il incercati. Eu l-am ornat cu ciocolata alba, dar, daca doriti, puteti sa il pudrati cu zahar pudra. Eu ador ciocolata amaruie, asa ca si de data aceasta am folosit-o pentru acest chec pufos. Se poate inlocui cu aceeasi cantitate de ciocolata cu lapte, dar, din punctul meu de vedere, ciocolata neagra se potriveste de minune cu cafeaua si nucile.Pentru un gust mai intens, puteti sa prajiti nucile, intr-o tigaie antiaderenta, fara sa o ungem cu ulei, pentru 1-2 minute. Le lasam sa se raceasca, apoi le tocam potrivit.350 g faina4 oua150 g zahar80 ml ulei200 ml cafea lichida rece5 g praf de copt150 g miez de nuca100 g ciocolata neagra (60% continut cacao)1 varf cutit sare100 g ciocolata alba (pentru decor)