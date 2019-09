lauraadamache.ro: Chiftele din carne

Chiftele din carne de porc, cat de minunat va suna acest preparat cu gust de copilarie? Eu va spun ca delicioasele chiftelute cu carne tocata de porc, prajite, nu coapte, erau preferatele mele inca de cand aveam doar cativa anisori. Mami face niste chiftele de porc atat de pufoase si gustoase, greu sa le rezisti. Tocmai de aceea fac mereu reteta de chiftele a mamei, nu am simtit nevoia sa schimb ceva la ea in toti acesti ani.Cand eram micuta si imi permiteam sa mananc cate piftelute de porc doream (in copilarie le spuneam piftele de porc, nu chiftele), imi placea mereu sa am in farfurie si o portie de piure de cartofi, adoram sa le inmoi in el. Nici acum nu refuz o portie de piure langa ele, dar mai des le mananc cu salata de sezon, poate o mica bucatica de paine integrala si neaparat cu mustar iute.Imi place sa le mananc calde, dar si dupa ce se racesc sunt minunate. Cu chiftelele de porc reci faceam pe timpuri un minunat sandvis. Ungeam doua felii de paine cu mustar, taiam cate 2 chiftele in jumatati si le puneam intre feliile de paine. Aruncam si cate o bucatica de branza telemea in sandvis, de, eram copil si nu tinem eu neaparat cont de calorii. Incercati si sandvisul cu chiftele, cu branza sau fara branza, este foarte gustos. Mi-a lasat gura apa, ce mai!Pentru niste chiftele pufoase si gustoase, avem nevoie de o carne de porc de calitate. Nu cumparati carne tocata din magazin, chiar nu merita, eu am avut cateva intamplari neplacute cu ea. Am cumparat o bucata de pulpa de porc, am tocat-o acasa si mi-au iesit niste chiftele nemaipomenite.Reteta de chiftele nu este absolut deloc complicata, iata cum le face mami a mea si cum le fac si eu de ani si ani de zile.600 g carne de porc tocata2 oua medii2 felii de paine alba uscata (cca 100 g) inmuiata in lapte2 catei de usturoi1 ceapa mica alba/galbena (cca 75 g dupa ce o curatam si tocam)1 lingurita mica rasa de sare1/2 lingurita piper negru proaspat macinat1 lingura plina marar proaspat tocat marunt1 lingura plina patrunjel proaspat tocat marunt1 lingurita cimbru uscatfaina pentru tavalit chifteluteleulei de floarea soarelui pentru prajit