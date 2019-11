lauraadamache.ro: Conopida in aluat crocant de post

Conopida in aluat crocant de post este una dintre retetele mele preferate. Doar bunica din partea mamei facea din cand in cand conopida in aluat, mami niciodata, asa ca o mancam foarte rar in copilarie. Abia dupa ce l-am cunoscut pe Cristi, am inceput sa redescopar conopida pane facuta de soacra mea. O face foarte des in perioada postului si nu numai.De cate ori ne intoarcem acasa, ne asteapta in frigider o multime de minuni facute de soacra mea, printre care se numara si aceasta conopida crocanta in aluat.Reteta mea de conopida pane este delicioasa si rapida! Nu contine oua, lapte, doar apa minerala si faina. Cu toate ca este o reteta foarte simpla, trebuie sa respectam cateva reguli pentru a obtine o conopida crocanta care nu se inmoaie nici macar dupa ce se raceste.Japonezii numesc preparatele (legume, fructe, peste, fructe de mare) prajite in acest aluat, tempura. Aluatul este usor, preparatele nu absorb ulei si sunt foarte crocante. Faina de orez este ingredientul cheie pentru acest aluat crocant. Putem foolosi doar faina de orez sau un mix de faina alba si faina de orez. Iata mai jos cateva secrete pentru tempura de legume de post.Apa minerala, pe care o vom folosi in aceasta reteta de aluat, trebuie sa fie foarte rece. Asadar, punem apa in congelator cu cca 30-40 de minute inainte de prepararea conopidei crocante.Faina de orez este excelenta pentru o crusta perfect crocanta. Faina de orez nu contine gluten, iar pestele sau legumele prajite vor ramane crocante chiar si dupa ce se racesc.Aluatul, compus din apa minerala, faina si un varf de cutit de praf de copt, nu se amesteca mult. Daca va raman cocoloase, cu atat mai bine, acestea vor da structura conopidei prajite.Eu folosesc pentru prajeli ulei de arahide, are un punct de fum ridicat, este excelent pentru orice preparat prajit. Uleiul de floarea soarelui rafinat este si el potrivit pentru prajeli.Nicioadata nu adaugati sare in acest aluat! Sarea are tendinta sa inmoaie preparatele prajite, deci vom adauga sare doar in momentul in care le mancam.In afara de conopida, putem praji broccoli, dovlecei, ciuperci, morcovi, ardei, fasole verde, frunze de busuioc si salvie (sunt minunate), vinete etc.Fructele de mare sunt un vis daca le prajim in aluatul acesta crocant. La fel, bucatelele mici de peste.200 g faina de orez/faina alba de grau400 ml apa minerala rece2 g praf de copt1 conopida500 ml ulei de arahide/ulei de floarea soarelui pentru prajit