lauraadamache.ro: Fursecuri cu nuca de cocos (reteta fara unt)

Fursecuri cu nuca de cocos, amintiri din copilarie

Nu va pot spune cat sunt de delicate si gustoase aceste fursecuri cu nuca de cocos. Este o reteta foarte simpla, si, desi nu folosim unt, sunt unele dintre cele mai fragede fursecuri facute pana acum. Neaparat sa le incercati.Pentru micul dejun sau pentru orice pauza dulce, langa cafea, ceai sau lapte, aceste fursecuri vor fi indragite de toata familia. Mai ales cei mici vor adora aceste mici minuni dulci cu nuca de cocos!Ieri am facut aceste fursecuri si deja seara erau amintire, asa ca astazi le refac. Chiar acum astept sa se incalzeasca cuptorul ca sa le coc.In copilarie rar mancam dulciuri cu nuca de cocos, mami nu o suporta, si, din aceasta cauza, nu ne pregatea niciun dulce cu cocos. Mancam uneori prajitura tavalita facuta de bunica mea, dar nici ea nu iubea in mod deosebit aroma cocosului, asa ca ne obsinuisem, eu si fratele meu, fara acest savuros gust. Abia cand m-am mutat in casa mea, am inceput sa gatesc preparate cu nuca de cocos.Aceste fursecuri au un aspect asemanator cu chocolate crinkles, biscuitii mei preferati! Pe blog mai gasiti si reteta de biscuiti de post cu portocale si biscuiti cu lamaie, toti au aceasta glazura minunata de zahar tos si zahar pudra. Va invit sa le incercati.Aluatul acestor fragede fursecuri trebuie sa fie moale, dar in acelasi timp bine legat. Cand formam fursecurile trebuie sa se lege bine, sa fie compacte, in niciun caz prea uscate. Daca aluatul iese prea uscat si nu puteti forma fursecurile, mai adaugati inca o lingura cu lapte. Daca aluatul este prea umed, este necesara inca 1 lingura cu fulgi de nuca de cocos.200 g faina100 g fulgi de nuca de cocos100 g zahar5 g praf de copt80 ml ulei flaorea soarelui/arahide2 oua medii30 ml lapte1 varf cutit sare100 g zahar tos + 50 g zahar pudra (pentru tavalit)