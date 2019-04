lauraadamache.ro: Mancare de pui cu ardei grasi

Sa tot fie vreo 3 ani de cand nu am mai facut aceasta delicioasa mancare de pui cu ardei grasi, preferata mea inca din primii ani ai copilariei. Este o mancare simpla si rapida, iar ingredientele sigur se afla in frigiderul oricarei gospodine.Desi nu m-a incantat niciodata carnea de pui, in aceasta combinatie este pur si simplu de nerefuzat! Mancarea de pui si ardei are un gust divin, usor dulce, daca facem si o mamaliguta langa ea, va spun sincer ca nu o sa va mai puteti opri din mancat.Pentru aceasta mancare cu pui si ardei, va recomand sa folositi pulpe de pui, nu piept, iar ardeii grasi sa fie carnosi si, daca se poate, de culori diferite (galben, rosu, verde). Pentru sos am folosit o conserva de rosii decojite Mutti, rosii 100% italiene. Textura acestor rosii este perfecta pentru sosuri, mancaruri si supe. Toate produsele Mutti nu contin potentiatori de gust si aroma, unicul conservant fiind sarea. Mai sanatos de atat nu exista.800 g pulpe de pui1 conserva rosii decojite Mutti (400 g)3 ardei grasi (rosu, verde, galben)3 linguri ulei de masline/floarea soarelui1 catel mare de usturoi50 ml vin alb secsarepiperpatrunjel proaspat