lauraadamache.ro: Minciunele pufoase cu ricotta

Sfaturi pentru reteta de minciunele pufoase

Minciunele pufoase – Ingrediente (cca 40 bucati)

Reteta de minciunele pufoase este foarte simpla si rapida, iar daca nu aveti ricotta, desi acum se gaseste aproape in toate magazinele, o puteti inlocui cu urda de vaca, ies la fel de gustoase. Nu am mai facut minciunele de peste un an, dar zilele trecute, pentru ca a fost foarte urat si frig la noi, am intrat in bucatarie si m-am apucat de treaba.Reteta de minciunele cu branza ricotta se face singura, nu avem de facut decat sa amestecam ingredientele, sa intindem aluatul, sa formam minciunele, sa le prajim si la le mancam cu cea mai mare pofta. Cat de bune sunt langa o cana de ceai!Minciunelele se mai numesc si minciuni, scovarda, uscatea, uscatica, pup, cirighele. Indiferent cum le numim, sunt sigura ca le-ati incercat macar o data, iar daca nu ati facut-o inca, nu mai asteptati. Pe mine ma leaga foarte multe amintiri de aceste minciunele aromate, bunica ni le facea foarte des in copilarie, de asemena se numara printre primele retete cu care mi-am facut debutul in bucatarie.Daca vreti minciunele pufoase, atunci intindeti aluatul putin mai gros (cca 1,5 cm grosime), iar daca sunteti fani uscatele, atunci aluatul nu trebuie sa fie mai gros de 7-8 mm. Branza ricotta da o consistenta aparte acestui aluat, iar gustul este divin!Aceste minciunele fara oua, vor face deliciul celor mici, ba mai mult, le puteti pregati impreuna cu ei.Daca nu aveti ricotta, asa cum am spus mai sus, puteti folosi urda de vaca, mascarpone sau chiar branza philadelphia.Eu am pus in aluat coaja rasa de lamaie si semintele unei pastai de vanilie. Daca preferati, folositi esenta de rom sau 1 lingura de lichior de portocale, asta in cazul in care cei mici nu gusta din ele.Recomandarea mea pentru prajirea acestor gustoase minciunele, este uleiul de arahide. Are un punct de fum ridicat, este ideal pentru prajeli dulci si sarate.Cu cat folositi mai mult ulei la prajit, cu atat minciunelele vor absorbi mai putin. Asadar, nu ne zgarcim la ulei, cu cat mai mult, cu atat mai bine pentru minciunele gustoase.Sunt foarte bune chiar si reci, noi am mancat si astazi si au fost delicioase. Le puteti pastra la temperatura camerei, intr-un recipient de plastic ermetic, pentru maxim 24 de ore.220 g faina200 g branza ricotta50 g zahar tos fin1 lingurita coaja rasa de lamaiesemintele unei pastai de vanilie3 g praf de copt1 varf cutit sare1 l ulei de arahide/floarea soareluizahar pudra pentru pudrat