lauraadamache.ro: O supa delicioasa, de vara - o reteta italiana pentru un pranz rapid

1 conserva rosii intregi decojite Sun Food (400 g)

1 ceapa mica

1 tulpina țelina apio (10 cm)

2 căței usturoi

1 coajă de parmezan (4-5 cm lungime)

1/2 linguriță rasă zahăr

800 ml supă de legume/apa

7-8 frunze busuioc

2 linguri ulei de masline + 25 g unt

sare

piper

Astăzi vă propun o rețetă delicioasă și rapidă de supă cremă de roșii cu busuioc și parmezan, o rețetă italiană pentru un prânz rapid.Recunosc ca am fost destul de sceptică când am gustat prima dată această supa. Nu din cauza roșiilor și nici a busuiocului, ci datorită cojii de parmezan care este introdusă în supă în timpul fierberii.Nu vă spun ce gust divin capata supa si cu cate pofta am mancat-o! Vara fac aceasta supa cu rosii proaspete, dar cand nu gasim in piata sau magazine rosii cu gust sau daca nu avem mult timp de stat in bucatarie, va recomand o conserva de rosii intregi de la Sun Food, dulci si gata decojite, numai bune de adaugat in supa sau mancare.Ingrediente (pentru 4 porții):Vezi aici modul de preparare.