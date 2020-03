lauraadamache.ro: Sandvis cu ton, rosii si pasta de masline

Ador acest sandvis cu ton, rosii si pasta de masline! Nu conteaza daca este cald sau frig afara, sandvisul acesta este unul dintre cele mai bune din bucataria mea. Este o gustare simpla si delicioasa, atat pentru pachetelul de scoala al celor mici, cat si pentru servici sau pentru zilele aglomerate in care nu ne permitem sa petrecem prea mult timp in bucatarie.Cu sandvisul acesta, mai ales ca puteti pregati pasta de masline si pateul de ton cu cateva zile inainte, o sa asigurati tuturor celor dragi o gustare delicioasa, de casa.Pentru pateul de ton am folosit o conserva de ton bucati, Lotka in ulei de floarea soarelui, ador produsele lor! Daca nu cunoasteti inca marca Lotka, aceasta se adreseaza celor care iubesc conservele de peste de cea mai buna calitate, fara E-uri si fara conservanti. Toate produsele Lotka sunt versatile si pot fi utilizate in diverse combinatii: cu legume, in salate, sandvisuri, tarte sau alte preparate.Pasta de masline se poate face cu 6-7 zile inainte, aceasta nu contine decat masline si ulei de masline. Se conserva de minune in frigider, intr-un borcan inchis ermetic. Nu va spun cat este de gustoasa aceasta pasta pe felii de paine prajita frecate cu usturoi. Sa incercati si voi.Pateul de ton se poate face cu 3 zile inainte de prepararea sandvisurilor. Si el trebuie pastrat in frigider, intr-un borcan. Rosiile coapte se pot conserva in frigider 1-2 zile, dupa ce s-au racit complet.Deci, daca aveti toate aceste preparate de baza pregatite din timp, realizarea sandvisului este floare la ureche.Haideti sa vedem cum facem reteta de sandvis cu ton si astept sa imi spuneti daca v-a placut. Eu il ador!2 baghete de paine lungi200 g mix salata/salata verde1 conserva ton bucati Lotka, in ulei de floarea soarelui (160g)20 g unt moale50 g smantana pentru gatit (20 % grasime)1 lingurita suc de lamaie proaspatsarepiper150 g rosii cherry1 lingura oregano1 lingura ulei de maslinesare200 g masline negre fara samburi50 ml ulei de masline