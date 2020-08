lauraadamache.ro: Sandvis de vara cu ton si anghinare, simplu si rapid

Nu mai tin minte exact cand am gustat prima data aceste sandvisuri, dar a fost dragoste la prima degustare. Acum, ori de cate ori ne oprim sa mancam un sandvis bun, aleg mereu combinatia ton, maioneza, anghinare si oua. Daca nu ati incercat pana acum minunea asta de sandvis, nu mai stati pe ganduri. Este extraordinar de gustos!Fac aceste sandvisuri foarte des vara, le pastrez in frigider, nu mai mult de 24 de ore, invelite frumos in folie de plastic alimentara. Ca sa fie un pic mai lejere, eu le fac cu paine integrala cu seminte sau cu paine neagra.Am folosit ton file Lotka, in suc propriu, preferatul meu pentru retete sanatoase si delicioase. Produsele Lotka, pe baza de macrou si ton, au un continut bogat in Omega 3, vitamine si minerale.Haideti sa incercam impreuna aceste minunate sandvisuri cu ton si anghinare, ce ziceti?Sandvisuri cu ton si anghinare – Ingrediente (4 persoane)1 conserva file de ton Lotka, in suc propriu (200 g)4 felii de paine integrala cu seminte6 bucati anghinare in ulei2 oua fierte tarisare (dupa gust)piper (dupa gust)100 g maioneza