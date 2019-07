lauraadamache.ro: Strudel cu banane si nuci caramelizate

Acum 5 ani am incercat pentru prima data aceasta minunatie de strudel cu banane si nuci caramelizate si, desi ador strudelul cu mere, aceasta reteta cu banane mi-a placut atat de mult, incat a devenit reteta noastra preferata de strudel.Este o reteta rapida, foile de placinta subtiri sunt cumparate, deci in maxim 15 minute, avem deja strudelul in cuptor. Desi nu apare in poze, inghetata de vanilie a acompaniat cu succes acest strudel delicios cu banane, iar sotul meu l-a mancat cu frisca si sos de vanilie. Daca il taiati usor caldut, nu va inchipuiti ce gust minunat are in combinatie cu inghetata!Ingredientele pentru strudel sunt la indemana oricui, eu am folosit biscuiti populari cu vanilie pentru umplutura (ca cei pe care ii folosim pentru salamul de biscuiti), dar la fel de bine se potrivesc si biscuitii de ciocolata.Daca si voi iubiti aceste fructe, gasiti mai jos mai multe retete cu banane:Biscuiti cu bananeBomboane inghetate de bananePrajitura Lacrima de elefant5 foi aluat subtire pentru placinta100-125 g unt topit4 banane coapte60 g biscuiti clasici cu vanilie50 g nuci + 100 g zahar½ lingurita rasa scortisoara