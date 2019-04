lauradamache.ro: Drob de miel in aluat foietaj

De cate ori fac drob de miel, ma intorc cu gandul in bucataria calda a mamei mele. Nu exista Paste fara drob de miel. Mami il aseza pe masa de sarbatoare pe un platou, cu ridichi si ceapa verde alaturi, si imediat dupa ce ciocneam ouale rosii, drobul era primul aperitiv pe care il gustam cu o pofta de nedescris.Drobul de miel al mamei mele era cel traditional, copt in prapure, multi ani l-am facut si eu asa, dar, iata ca nu gasesc mereu prapure de miel si atunci, ca sa ma apropii cat mai mult de reteta traditionala de drob din copilarie, folosesc aluatul foietaj.Umplutura de drob cu organe fierte si tocate este cea din copilarie, din bucataria mamei, cu multe verdeturi de primavara si cu oua proaspete de tara. Ingredientele cheie pentru reteta drobului de Pasti sunt ceapa si usturoiul verde, mararul si patrunjelul de primavara. Acestea dau un gust minunat drobului si il ajuta sa isi pastreze suculenta.Pe langa verdeturile de primavara si ouale proaspete, drobul meu are un gust inedit datorita amestecului de asezonare pentru drob Savori Romanesti de la prietenii mei de la Kotanyi si al piperului mozaic boabe tot de la ei.Amestecul de asezonare pentru drob Kotanyi contine ingrediente naturale: sare iodata, usturoi, mustar, piper, coriandru, cimbru si ghimbir. Acest mix de condimente a dat drobului de miel un gust absolut minunat!Drob de miel in aluat foietaj –800 g organe de miel fierte25 g amestec de asezonare pentru drob Kotanyipiper mozaic boabe Kotanyi dupa gust50 g smantana2 legaturi de ceapa verde2 legaturi de usturoi verde4 oua2 legaturi patrunjel2 legaturi marar400 g aluat foietajsare dupa gust