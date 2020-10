Laurențiu Baranga, terorismul, tortura și finanțarile ilegale / COMENTARIU

Explodează noi informații legate de Laurențiu Baranga, cel care a tras pe sfoară, cu sprijinul statului subteran, o țară întreagă. Adică întreg statul nesubteran. Acest mare impostor, poate cel mai mare din ultimii 30 de ani, a deținut poziții cheie în instituții extrem de importante, legate fără excepție de siguranța națională. În demersul editorial anterior am explicat ce a făcut, cum a făcut, de ce a făcut și cu sprijnul cui a făcut protejatul lui Ludovic Orban tot ceea ce a făcut. Dar nu am explicat un singur lucru. De ce a fost lăsat din brațe de statul subteran? Cum de a fost abandonat? Ce s-a întâmplat?

În perioada următoare, mai mulți jurnaliști de investigație și analiști sunt sigur că vor săpa cât mai adânc și vor veni cu informații noi, năucitoare, poate chiar devastatoare legate de modul în care funcționează statul subteran și de ceea ce se întâmplă când acesta defectează. Până una alta însă avem noi elemente, de care nu putem să nu ținem seama.

O dezvăluire ne-o furnizează Bogdan Tiberiu Iacob, întâiul arheolog al presei de investigații din România. Detaliile sunt de-a dreptul bulversante. Bogdan Tiberiu Iacob ne readuce în atenție uriașul scandal al închisorilor ilegale de pe teritoriul României, locațiile în care au fost deținuți și torturați prezumtivi sau reali teroriști. Unele dintre aceste locații, contrar normelor de drept interne și normelor de drept internațional, au existat pe teritoriul României. Și oricât de mult au contestat autoritățile rezutatele colaborării din acest domeniu dintre serviciile noastre secrete și CIA, până la urmă adevărul a ieșit la iveală, iar România a fost condamnată la CEDO. Ei bine, una dintre principalele locații destinate interogării și torturării prezumtivilor sau realilor teroriști a fost – unde credeți? Chiar în sediul ORNISS. Sub camuflajul ORNISS, instituție cheie în sistemul siguranței naționale și a protejării informațiilor NATO, a existat una dintre principalele locuri de detenție de acest fel. E logic de ce. Nu oricine putea intra și nu oricine putea fotgrafia sau investiga ORNISS. Clădirea a fost recunoscută, identificată, iar probele în acest sens au fost administrate cu succes împotriva statului român. Timp de 11 ani, numărul doi la ORNISS a fost nimeni altul decât Laurențiu Baranga. În plin scandal internațional și național legat de existența-inexistența acestor închisori pe teritoriul României, el s-a aflat la butoane fix în clădirea care camufla închisoarea și locul de tortură CIA. Vă imaginați desigur câtă încredere aveau atât statul subteran, cât și statul nesubteran în acest individ, care-și falsificase toate diplomele de studii. Și tocmai din acest motiv se pune întrebarea, la care nu răspunde nici Bogdan Tiberiu Iacob, ce forțe au intervenit, astfel încât Laurențiu Baranga să fie scăpat din mâini și abandonat în malaxorul Justiției, care zilele trecute l-a arestat preventiv, iar în prezent îl menține în arest la domiciliu? La doar câteva zile după ce a fost decăzut din poziția extrem de importantă de șef al Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pe care cu generozitate i-a oferit-o Ludovic Orban. Încerc eu un răspuns.

O asemenea afacere tenebroasă cum este cea a închisorilor CIA ilegale de pe teritorul României a stârnit, cum era și firesc, reacții puternice la nivelul Uniunii Europene. În acest sens, s-au implicat Germania și Franța, cele două motoare economice și politice UE. La timpul potrivit, acestea au exercitat presiuni asupra statului român, inclusiv prin intermediul autorităților de la Bruxelles, pentru a le determina să recunoască și să își asume implicarea în deținerea și torturarea ilegală a prezumtivilor teroriști. Autoritățile de la București au rezistat însă acestor presiuni și nu au suflat un cuvânt. Am toate motivele să cred că a sosit momentul răfuielii. Între Statele Unite și mai marii UE există un conflict amplificat aproape în mod exponențial sub administrația Donald Trump. Mă întreb dacă nu care cumva aruncara pe tobogan a lui Laurențiu Baranga nu este și rezultatul cooperării dintre două dintre cele mai active servicii secrete pe teritoriul țării noastre, cel german și cel francez, și care în mecanismul bilă-mandă-bilă are drept obiectiv final aplicarea unei puternice lovituri sub centură serviciului secret de peste Ocean. Iar Laurențiu Baranga să fi fost ales pe post de piatră în praștia care urma să fie utilizată în acest sens. Pentru o asemenea cauză, el putea fi sacrificat prin deconspirare, compromitere și mazilire.

Un alt analist, Cozmin Gușă, dintr-o cu totul altă direcție, vine și el cu dezvăluiri care par halucinante, dar care pot juca un rol cheie în acest serial. Este vorba de finanțarea ilegală a Uniunii Salvați Bucureștiul transformată în Uniunea Salvați România din anul 2013, în pregătirea alegerilor locale și parlamentare. Autoritatea Electorală Permanentă a făcut o plângere la Parchetul General, după ce a descoperit o asemenea finanțare ilegală în valoare de 3 milioane de RON în beneficiul lui Nicușor Dan. Acuzațiile AEP sunt de delapidare, conflict de interese și spălare de bani. La întreaga operațiune, conform lui Gușă, ar fi participat agenți acoperiți SRI. Și acum vine o parte extrem de interesantă a acestei istorii. Probele converg asupra faptului că suma de 3 milioane de RON ar fi fost sifonată de la o instituție necunoscută marelui public. Se numește ACIPNC. În traducere, Asociația pentru Conservarea Integrală a Patrimoniului Național și Cultural. În conducere se afă nimeni altcineva decât partenera de viață a lui Nicușor Dan, Loredana Grădinaru. Inevitabil, această anchetă trebuia să fie derulată, fie și parțial, fix de către autoritatea încredințată de Ludovic Orban lui Laurențiu Baranga. Adică de Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. De ce s-ar fi grăbit atât de mult și ar fi riscat atât de mult Ludovic Orban să-l plaseze pe Baranga în fruntea acestei instituții, în condițiile în care se știa că Justiția stabilise în mod definitiv că personajul și-a falsificat toate diplomele, existând o prezumție întemeiată că este un infractor notoriu, dacă nu ar fi existat un interes major al premierului de a-l salva pe Nicușor Dan? Este o ipoteză care trebuie și ea luată în calcul.

Nu există în România un stat subteran unitar. Decât în rare momente. Statului subteran i se opune cu o energie din ce în ce mai slabă statul nesubteran. La rându său, statul subteran, păstorit nu numai de forțe interne, ci și de cei mai importați factori externi, este și el fragmentat din ce în ce mai profund, pe măsură ce se deruleză confruntarea serviciilor secrete ale Uniunii Europene cu serviciile secrete din Statele Unite. În aceste condiții, nu este de mirare că unii le arată altora pisica. De această dată, pisica a fost acest Laurențiu Baranga.

Un comentariu de Sorin Roșca Stănescu, jurnalist