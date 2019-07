Laurentiu a absolvit Politehnica din Bucuresti si a ajuns cersetor. Povestea lui e tulburatoare:

inginer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Laurentiu a absolvit Politehnica din Bucuresti, iar acum este cersetor pe strazi. Barbatul de 44 de ani are o poveste cutremuratoare, care este virala pe , acolo unde multi s-au mobilizat sa il ajute. Laurentiu spune ca a decazut de cand l-a parasit sotia si l-a cuprins si patima bauturii. Una dintre dorintele lui este sa se tunda si sa se barbiereasca. “Apel la umanitate Vin de pe strada Ion Campineanu, unde, pe treptele unei scari, aproape de iesirea spre Intercontinental, am intalnit un OM. Il vad cu privirea trista si cu o caserola de ciorba in mana. Gandul ii e departe si il sperii cand ma apropii de el. Varsa ciorba si isi cere mii de scuze, crezand ca m-a stropit. Imi spune: “Po ...