Laurentiu Duta si patania lui incredibila. Era sa moara acum cateva zile. A inghitit o bucata dintr-o furculita de plastic

Pe pagina sa de Facebook cunoscutul solist Laurenţiu Duţă povesteşte ce a păţit recent, într-un turneu la Piteşti.El spune cum era să moară din cauza unei bucăţi furculiţă de plastic.MARE ATENTIE la tacamurile din plastic cu precadere la cele albe. Datorita faptului ca sunt din in ce mai subtiri sunt un real pericol pentru sanatatea noastra. Eu am patit-o in urma cu doua saptamani in seara dinaintea unui concert 3 Sud Est in Pitesti. Am comandat mancare la hotelul unde eram cazat si in timp ce serveam, furculita din plastic s-a rupt si o bucata ascutita din ea s-a infipt in esofag. Am ajuns la spitalul de urgenta din Pitesti dar acolo neavand endoscop, decat in timpul zilei, a trebui sa plec imediat spre Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti unde prin endoscopie mi s-a extras bucatica de plastic din esofag.M-am recuperat rapid si concertul l-am reprogramat dupa doua zile.Situatia putea fi mai grava daca bucata de plastic ingerata ajungea in stomac astfel putand provoca o perforatie intestinala.Am scris aceste randuri ca un avertisment in speranta ca acest tip de tacamuri albe din plastic foarte subtire sa nu mai fie comercializat pentru ca reprezinta un real pericol pentru fiecare dintre noi.Sanatate, dragii mei!