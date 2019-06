Laurette a infierbantat imaginatia fanilor sai de pe retelele de socializare! Ce poza a publicat - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Laurette a infierbantat imaginatia fanilor sai de pe retelele de socializare. Vedeta a publicat o fotografie in care apare dezbracata. Pe contul ei de Instagram, Laurette a postat o fotografie in care apare mai provocatoare ca niciodata. Acesta este dezbracata, acoperindu-si zonele intime cu un cearceaf, astfel incat sa nu lase la vedere mai mult decat si-ar fi dorit. Provocatoarea ipostaza in care s-a lasat fotografiata Laurette i-a cucerit pe internauti, care au complimentat-o pentru felul in care arata. Laurette, mesaj dur pe : "Este o situatie mai dificila, dar..." „Foarte frumoasa’, „Buna rau de tot esti”, „Da, te rog, cearsaful la o parte”, „Esti foarte sexy&r ...