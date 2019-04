Laviu Lacusta, presedintele USLIP reactioneaza extrem de dur: Sunt rezultatul indolentei autoritatilor locale si centrale

prof Laviniu Lacusta presedinte USLIP Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Laviniu Lacusta, presedintele USLIP Iasi are o reactie extrem de dura in contextul in care un copil de doar trei ani a murit inecat intr-o fosa septica. Presedintele USLIP Iasi mentioneaza faptul ca tragedia din Braiesti este rezultatul indolentei autoritatilor locale si centrale si ca aproximativ 40% dintre unitatile din mediul rural nu indeplinesc conditii elementare de desfasurare a activitatii didactice: Sindicalistii USLIP Iasi au pichetat Prefectura. Revendicari pentru salariatii din invatamant - FOTO, VIDEO ''Tragediile de genul celor intamplate la scoala Braiesti sunt rezultatul indolentei autoritatilor locale si centrale! Cam 40% dintre unitatile di ...