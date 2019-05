Lazar acuza imixtiuni in dosarul Revoluției: Ancheta a fost ținuta sub un control strict de persoane cu funcții foarte importante in stat

Augustin Lazăr acuză că dosarul Revoluției nu a fost soluționat în 27 de ani din cauza imixtiunilor, menționând că în rechizitoriu se menționează că "persoane cu funcții foarte importante în stat au și declarat că au luat măsuri ca ancheta să fie sub control".

"Ceea ce s-a spus public - că s-a trimis dosarul fără să fie administrate probele - e un neadevăr. Se practică în zilele noastre apărări plecând de la strategii de manipulare publică. Este același interes care a existat imediat după Revoluție și care este surprins și în rechizitoriu. Persoane cu funcții foarte importante în stat au și declarat că au luat măsuri ca ancheta să fie sub control. Este reținut în rechizitoriu. Toată lumea a înțeles că, dacă nu s-a rezolvat în 30 de ani, înseamnă că a fost ceva care a împiedicat tot timpul. Ei bine, eroarea lor a fost că acum 3 ani, când a fost numit procurorul general, n-au mai avut control asupra lui. Și de aceea și atacurile...N-aș putea spune în ce secvențe a fost acest control, pentru că nu e misiunea mea să fac această evaluare, dar vă spun cu precizie că, în anumite secvențe din cei 27 de ani de dinainte, ancheta a fost ținută sub un control strict și nu s-a soluționat dosarul.", a spus Augustin Lazar, intr-un interviu pentru Revista 22, intrebat care este interesul in realizarea unor presiuni in legatura cu acest dosar.

"Ceea ce se cercetează în acest dosar sunt evenimentele care au avut loc strict în perioada Revoluției. Secvențial, anumite dosare au fost instrumentate și s-au trimis în judecată persoane care au fost condamnate la vremea respectivă. Rămăsese acest dosar în care erau implicați cei care au preluat conducerea la vârf a statului român. A durat nepermis de mult, s-a depășit termenul rezonabil de soluționare a dosarului și o parte bună din acele persoane, cele 18, cărora li s-au reținut contribuții la comiterea infracțiunilor din acest dosar, au decedat. Alte fapte s-au prescris. Sunt persoanele care au mai rămas în viață, cărora li s-a reținut vinovăție. Însă eu zic că mai mult decât satisfacția pe care ar produce-o sancționarea mai multor persoane în această cauză este esențial să aflăm adevărul. Dacă acest dosar nu s-ar fi soluționat acum, ar fi fost un mare risc să nu mai ajungă niciodată să fie sesizată instanța.

Viața omului nu este foarte lungă în raport cu procedurile unei cauze istorice complexe. Acest dosar se află pe rolul instanței și acolo, în principiu, acțiunea penală, dacă se vor descoperi probe, poate fi extinsă pentru alte persoane sau pentru alte fapte. Însă colegii noștri militari au procedat la o foarte meticuloasă administrare a probațiunii, inclusiv a celei care a fost invocată printr-un articol din Revista drepturilor omului, au verificat cu amănuntul toate aspectele care au fost indicate. Ce s-a confirmat sau nu s-a confirmat, rezultatele sunt explicate în rechizitoriu. Din păcate, s-au publicat doar vreo 400 de pagini - că așa ne permite directiva privind datele personale -, dar în dosarul de la instanță se văd toate motivele de ce se reține vinovăția unor persoane și care sunt probele în baza cărora este exclusă de către procuror vinovăția altor persoane. Procurorul este supus strict standardelor legale de probațiune și el asta a făcut.

Toate probele se află la dosar, nu vreau să speculez nimic, este un dosar pe rol, n-aș vrea să se susțină că am încălcat prezumția de nevinovăție a cuiva. Toate probele, toate rezultatele acelei anchete, inclusiv probațiunea care a fost indicată în scrisoarea intelectualilor, a fost administrată în dosar. Și acum să lăsăm judecătorul să se pronunțe. Am auzit susțineri că n-ar fi o anchetă corectă. Sunt susțineri interesate ale unor persoane care ar vrea să găsească o hibă ca dosarul acesta sau dosarul Mineriadei să fie restituite la Parchet. Iar cei care eventual ar avea o răspundere să nu mai răspundă niciodată", a completat fostul procuror general.

Dosarul Revolutiei a fost trimis in judecata inainte ca Augustin Lazar sa se pensioneze, trei persoane fiind vizate, printre care Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu.