Le-au maltratat si le-au abuzat pe fiicele lor! Infernul pentru cele doua fete a inceput cand acestea aveau 11 ani

cuplu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi americani au adoptat doua fetite pe care le-au tratat ca sclave. Victimele au reusit sa scape si au povestit depre traumele pe care le-au trait alaturi de cei care le-au adoptat. Dupa ce au fost maltratate si abuzate sexual timp de aproape un deceniu, doua surori au reusit sa scape din casa in care erau tratate ca sclave sexuale, din Florida. Parintii adoptivi ai celor doua fetite, Mirko Ceska, in varsta de 58 de ani, si Regina Ceska, in varsta de 55 de ani, au ajuns pe mana politiei. Infernul pentru cele doua fete a inceput cand acestea avea 11 ani. Cei doi care le-au adoptat le-au maltratat si le-au abuzat inca de la inceput. Potrivit WTL ...