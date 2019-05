"Le este sila de Dancila"

Sintagma din titlu nu mi-am permis s-o nascocesc eu. Am parafrazat-o, citind bannerele cu care clujenii o intampinau pe doamna Dancila in orasul lor, in ziua cand nu era binevenita la Sibiu, n-a prea fost invitata nici la Iasi si, pana la urma, a facut o plimbare la Alba si Cluj, ca sa nu lase impresia ca sta degeaba.