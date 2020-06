Le monde d'apres. Peisaje franceze

Dupa un an de proteste incapatanate ale vestelor galbene, dupa o greva dura in transporturi, Franta a intrat in pandemie destul de epuizata social. E interesant de urmarit ce resurse de revitalizare economica si sociala isi va regasi tara care, umar la umar cu Germania, e perceputa in imaginarul colectiv european si mondial ca avand o uriasa putere - hard power si soft power - in ciuda crizelor de tot felul.