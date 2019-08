Cazul Caracal, aidoma cazului Colectiv, a fost o lebada neagra. Adica acel eveniment imprevizibil ca detalii factuale, dar, privind retrospectiv, previzibil in evolutia evenimentelor si a sistemelor. Ca apare undeva intr-un orasel un criminal in serie este un accident impredictibil, o situatie cu care s-au confuntat multe alte tari, unele cu mult mai dezvoltate ca stat si unde s-a lasat cu autentice bai de sange, ca in Norvegia.