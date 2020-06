Lecție de drept pentru Ministerul Sanatații, de la judecatorul care a eliberat un maramureșan din carantina instituționalizata

Măsura carantinării instituționalizate a fost luată fără să existe posibilitatea legală de a fi contestată în instanță, deși ea restrânge anumite drepturi și libertăți ale cetățenilor, arată judecătorul care a dispus, joi, eliberarea unui băimărean care fusese plasat în carantină institutionalizată din cauza Covid-19. Magistratul consideră impardonabilă inexistența unor norme de aplicare pentru măsura legislativă […] The post Lecție de drept pentru Ministerul Sănătății, de la judecătorul care a eliberat un maramureșan din carantina instituționalizată appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.