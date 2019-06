Lectie de bun simt oferita de o adolescenta intr-un tren din Romania

O adolescenta a oferit o lectie de bun simt in timp ce calatorea cu trenul. In compartimentul in care se afla, o femeie manca seminte si arunca cojile pe jos. Tanara a pus-o imediat la punct pentru mizeria pe care o facea.

Mai intai, fata o filmeaza in timp ce arunca o parte din coji pe jos. Apoi, ii reproseaza revoltata femeii ca face mizerie in compartiment. Filmarea a fost postata pe contul de Facebook Ravena.

„Doamna, unde aruncati cojile? V-am vazut de atatea ori ca le puneti pe jos. Nu aveti o punga ceva in care sa le aruncati? Ca nu este frumos. Cum nu ati aruncat, ca v-am vazut de atatea ori ca le-ati aruncat? Si in spatele scaunului ati aruncat. Am vazut cu ochii mei. Nu va este rusine putin?”, ii spune tanara.

Femeia riposteaza si ii spune fetei sa isi vada de treaba ei.

„Nu pot sa imi vad de treaba mea pentru ca si eu circul si nu vreau sa circul in mizeria facuta de ceilalti. Daca noi nu pastram curatenia cine pastreaza? Si tot noi comentam ca este mizerie”, a raspuns tanara.

„Nu am aruncat pe jos, mi-au scapat din mana”, a zis femeia.

„Dar va rog sa le ridicati ca nu vreau sa trec si sa calc pe ele”, a spus iar fata.

„Cine esti tu sa imi spui mie ce sa fac?”, ii zice femeia. Dar adolescenta nu se lasa: „Sunt un cetatean care circula cu CFR si vrea sa fie curatenie”.

In cele din urma, femeia ramane fara argumente: „Tu esti mica. Sa iti fie rusine”. „Nu conteaza varsta, doamna, conteaza bunul simt. Cei sapte ani de acasa”, a subliniat tanara.

„Nu e frumos sa te iei de mine ca tu esti un copil”, a mai spus femeia. Desi compartimentul era plin de oameni, nimeni nu a intervenit in discutia dintre cele doua.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.